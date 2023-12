Mega-Sena pode pagar R$ 30 milhões neste sábado; saiba como apostar

O concurso da Mega-Sena, que será realizado neste sábado (9), no Espaço da Sorte, em São Paulo, pode pagar o prêmio acumulado em R$ 30 milhões.

O valor subiu após o concurso de quinta-feira (7) não registrar vencedores. Os números sorteados foram: 03 - 14 - 21 - 22 - 37 - 39.

Como apostar - As apostas para o concurso de hoje podem ser realizadas até às 19h (de Brasília), em qualquer lotérica do país. O jogo com 6 números custa R$ 5.

Também é possível apostar no site da Caixa Econômica Federal, sendo necessário ter maior idade, realizar um cadastro com CPF e preencher dados de cartão de crédito para pagamento. A compra no site é finalizada após atingir R$30.