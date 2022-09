Médico é morto com tiro na cabeça na frente do filho ao sofrer assalto

O médico Ronaldo Vidal, 54, foi morto com um tiro na frente do filho de 13 anos ao sofrer um assalto na Praça Beethoven, no Alto de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo.

De acordo com informações da polícia, o caso aconteceu ontem (2) quando os criminosos anunciaram o assalto. Segundo o boletim de ocorrência, o médico não reagiu e levantou as mãos, mas, um dos suspeitos que apontou a arma na cabeça dele atirou mesmo assim.

A vítima morreu antes de receber os primeiros-socorros. O adolescente não sofreu ferimentos. O carro com o médico estava no cruzamento de uma região residencial. Uma cápsula de uma arma calibre 380 foi encontrada no local do crime.

O caso foi registrado como latrocínio.