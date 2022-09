Casa de Sérgio Moro é alvo de busca e apreensão

A casa do ex-juiz e candidato ao Senado pelo Paraná, Sérgio Moro, foi alvo de mandados de busca e apreensão de materiais de campanha irregulares, neste sábado (3), após decisão da Justiça Eleitoral.

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná aprovou os mandados após os advogados do PT alegarem que na casa do candidato haviam materiais de campanha que violam a legislação eleitoral. A residência de Sérgio foi apontada como sede do comitê central de sua campanha.

Além disso, o advogado Luiz Eduardo Peccinin argumentou que o ex-juiz publicou propaganda irregular nas suas redes sociais. Na decisão, foi determinado a exclusão de todos os vídeos do canal do youtube de Moro e a remoção de mais de 300 links das redes sociais.

Segundo a juíza eleitoral Melissa de Azevedo Olivas, algumas das publicações não mencionam os nomes de suplentes. "Observa-se que nas redes sociais do Twitter, Instagram e no site oficial, indicados na inicial, o candidato sequer menciona o nome dos suplentes, em absoluta inobservância à legislação eleitoral. Quanto às demais redes sociais informadas, é evidente a desconformidade entre o tamanho da fonte do nome do candidato a senador relativamente e dos suplentes", disse.