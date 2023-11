Médico é condenado por deformar rostos de pacientes com procedimentos estéticos

O médico Wesley Noryuki Murakami da Silva foi condenado por deformar os rostos de pacientes com procedimentos estéticos. Conforme o Tribunal de Justiça de Goiás, o homem deve cumprir uma pena de 9 anos e 10 meses de prisão por lesão corporal.

Oito mulheres e um homem entraram com ações na Justiça contra o médico. As vítimas ficaram com os rostos deformados após procurarem Wesley para fazer harmonização facial, entre os anos de 2013 e 2018.

"Todo o acervo probatório corrobora que tiveram a integridade física ofendida, deformidades permanentes em razão da conduta ilícita praticada pelo acusado. Durante anos, Wesley Noryuki Murakami da Silva realizou os procedimentos narrados na denúncia e pelas vítimas, a todo momento ciente dos resultados negativos, das dores experimentadas pelas ofendidas, dos transtornos, constrangimentos e deformidades que as atingiram. Mesmo assim, continuou praticando as condutas lesivas", diz a decisão do juiz Luciano Borges da Silva.

Uma das pacientes relatou que após ser submetida a injeções, ficou com nódulos no rosto, "os quais lhe causaram muitas dores". A vítima também explicou que o médico teria feito uma massagem "muito agressiva" para tentar diminuir o inchaço. Além disso, ele não solicitou nenhum exame.

Neste caso, uma exame de corpo de delito feito pela Polícia Técnico-Científica confirmou as agressões. O laudo conclui que houve ofensa à integridade corporal da vítima, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias e deformidade permanente na região nasal.