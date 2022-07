Médico do Samu salva bebê de apenas 15 dias de morrer engasgado

"Os pais entraram com a bebê no colo pedindo ajuda. Foi quando eu peguei a criança e fiz a manobra chamada de Heimlich, para fazer a desobstrução das vias aéreas", contou ao G1.

O profissional usou a manobra de Heimlich para desobstruir a via aérea do recém nascido e assim, ele voltar a respirar.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.