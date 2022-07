Cade pede condenação da OAB por obrigar tabelas de honorários

As investigações começaram em 2010, com a antiga Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça. O processo administrativo averiguava as regras que obrigam os advogados a seguirem valores mínimos para honorários.

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) recomendou, nessa semana, a condenação do Conselho Federal da OAB pela prática de conduta anticompetitiva, devido à imposição da tabela de honorários advocatícios para os inscritos.

