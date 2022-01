Médico de Bolsonaro chega ao Brasil para decidir sobre cirurgia

O cirurgião Antônio Luiz Macedo, responsável pelo caso de Bolsonaro, chegou na manhã desta terça-feira (4), ao Brasil para avaliar os resultados dos exames do presidente e decidir sobre uma possível cirurgia. Macedo estava nas Bahamas quando foi chamado às pressas e comunicado sobre a internação de Bolsonaro no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. A princípio ele descartou a possibilidade do novo procedimento cirúrgico, mas ao constatar o quadro de obstrução intestinal, ele solicitou novos exames e deve bater o martelo sobre a situação hoje. O último boletim médico divulgado na noite de ontem (3), apontava a melhora do paciente e afirmava que ele evoluia bem, sem febre e sem dor e já tinha caminhado pelo quarto.

