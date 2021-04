Médica passa mais de um dia em ribanceira após sofrer acidente em estrada

Com medo da morte, de animais e muito frio, a médica Mariana Fossatti, de 31 anos passou cerca de 30 horas em uma ribanceira, próxima a rodovia Mariana Fossatti, de 31 anos, no último dia 18 de abril, no entanto, recebeu alta nesta quarta-feira (28).

A médica contou que estava indo para um plantão na cidade de Taió, em Santa Catarina, quando teria tentado desviar de um cachorro, mas acabou derrapando e caindo na ribanceira.

Cerca de 24 horas depois que já estava presa e aguardando por socorro, no frio, e temendo a fauna local, a médica conseguiu, depois de nova tentativa, sair do carro pelo vidro do parabrisa. Ela colocou sua cabeça para fora, sentou no capô e conseguiu dar impulso e escorregar para fora. Mariana já havia buzinado diversas vezes, já que conseguia ouvir o barulho dos caminhões que passavam na pista, alguns metros acima, mas sem sucesso.

Um guincheiro da região a encontrou e a profissional de saúde passou dias em observação.