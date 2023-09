Médica morre ao tentar fugir de assalto após deixar avó em casa

Uma médica de 28 anos morreu após ser baleada durante uma tentativa de assalto em Maringá, no norte do Paraná, no sábado (16). O primo dela também foi ferido no crime e está em estado grave.

A vítima, Thayani Garcia Silva, havia formado em medicina fora do Brasil e, após a aprovação no Revalida, conseguiu a carteira de autorização para atuar no Brasil há cerca de 10 dias. Ela deixa uma filha de 7 anos.

Segundo a família da médica, o crime aconteceu quando ela levava a avó para casa após um jantar em casa. Quando chegaram ao destino e a idosa abria o portão, dois homens armados e a pé se aproximaram e tentaram render Thayani.

A médica arrancou com o carro e foi atingida por um tiro disparado pelos criminosos. Ela dirigiu por alguns metros, perdeu o controle da direção e invadiu uma casa.

O Samu prestou atendimento e tentou reanimá-la, mas a vítima morreu no local.

O primo da médica, Jackson Vinícius da Silva, que mora com a avó, saiu para ver o que estava acontecendo e acabou sendo atingido por um tiro que perfurou o pulmão.

Jackson foi socorrido em estado grave e levado ao Hospital Metropolitano de Maringá. Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre o quadro clínico dele.