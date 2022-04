MEC terá que explicar obras inacabadas desde 2006

A Comissão de Educação aprovou nessa quarta-feira (27) requerimento para que o ministro interino da Educação, Victor Godoy Veiga, apresente informações sobre obras inacabadas relacionadas ao MEC.

O requerimento do senador Carlos Portinho (PL-RJ) trata apenas do período entre 2006 a 2018. No entanto, foi aprovado o pedido do líder da oposição, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), para incluir as obras do atual governo.

Para Flávio Arns (Pode-PR), seria vergonhoso omitir as informações das obras atuais. A audiência com o ministro da Educação ainda não tem data marcada.