MEC publica regras para concorrer vagas remanescentes do FIES

O Ministério da Educação (MEC), divulgou nesta quarta-feira (16), as regras que devem ser observadas para que candidatos possam concorrer a uma das vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Todos os pontos foram publicados no Diário Oficial e entre eles está a renda familiar, que não pode exceder três salários mínimos e a obrigatoriedade que o candidato tenha realizado a prova do Exame Nacional do Ensino Médio a partir de 2010 com média acima de 450 pontos e que não tenha zerado a redação, confira abaixo:

No total, são mais de 50 mil vagas distribuídas em várias unidades de Ensino Superior de todo o país. As inscrições ainda não foram liberada, mas poderão ser feitas em breve diretamente no site oficial do Fies.