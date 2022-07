MEC publica os novos valores semestrais para financiamento pelo Fies

O Ministério da Educação fixou os valores semestrais mínimos e máximos para o Fies -, o Fundo de Financiamento Estudantil dos cursos de medicina e para os demais.

De acordo com a Resolução nº 50, publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, no caso do curso de medicina, o valor semestral máximo será de R$ 52.805,66. Para os demais cursos, o valor máximo por semestre será de R$ 42.983,70. Já o valor mínimo de financiamento para todos os cursos será de R$ 300.

São disponibilizadas cerca de 100 mil vagas por ano para este fundo, que tem por objetivo conceder financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos, com juros zero e uma escala de financiamento que varia conforme a renda familiar do candidato.

A inscrição do Fies deve ser feita no site do ministério da educação, de 9 a 12 de agosto.

Para participar, o candidato precisa ter renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até três salários mínimos, além de nota igual ou superior a 450 no Enem e não ter zerado a prova de redação.