Acidente com ônibus de time de futebol deixa 3 mortos e 10 feridos

Três pessoas morreram e outras 10 ficaram feridas em um acidente com um ônibus que levava um time de futebol amador para disputar uma partida nesse sábado (23), na rodovia CE-060, no estado do Ceará.

O veículo, que levava cerca de 18 pessoas, caiu de uma ribanceira com mais de 60 metros. Três homens, entre eles um jovem de 22 anos, morreram na hora, outros três foram socorridos em estado grave.

Segundo o Corpo de Bombeiros que atuou no resgate, a suspeita é que a barra de direção do ônibus tenha quebrado e o motorista acabou perdendo o controle do veículo.

A equipe havia saído de Aurora com destino à cidade de Santana do Cariri, onde iriam participar de um jogo, mas nas proximidades de Caririaçu, sofreu o acidente. A causa da tragédia segue sob investigação.