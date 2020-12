MEC prevê adesão de mais 54 escolas ao modelo cívico-militar em 2021

Ao menos 54 escolas ao modelo cívico-miltar estão prevista para serem aderidas em 2021 pelo Ministério da Educação (MEC). A lista com locais selecionados deverá ser divulgada em 25 de janeiro.

Segundo um site de notícias do Globo, conforme a portaria publicada nesta segunda-feira (28) no "Diário Oficial da União", o governo pretende priorizar a instalação de duas escolas cívico-militares em todos os estados e no DF, o que daria a soma de 54 instituições neste modelo.

Para participar do programa, as escolas devem ter entre 501 a 1 mil matrículas nos anos finais do ensino fundamental e médio; atender aos turnos matutino e/ou vespertino; ter alunos em situação de vulnerabilidade social; desempenho abaixo da média estadual no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb); e contar com a aprovação da comunidade escolar, por meio de consulta pública presencial ou eletrônica.