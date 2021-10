MEC muda regra de seleção para vagas remanescentes do Fies

A seleção dos candidatos para as vagas remanescentes do Fies - Fundo de Financiamento Estudantil - agora tem nova regra. A portaria do MEC – o Ministério da Educação - que trata dessa mudança foi publicada nesta segunda-feira, no Diário Oficial da União.

Pelas regras anteriores, a seleção dessas vagas se dava pela ordem de inscrição dos interessados. Ou seja: quem se habilitasse primeiro, tinha direito ao financiamento. E agora, o MEC determinou que essa seleção vai levar em conta a nota do Enem de todos os candidatos ao programa.

Com os novos procedimentos, o Ministério espera que não existam ofertas de vagas remanescentes, justamente para que todas sejam preenchidas com a lista de espera, que pode ter seus prazos ampliados. Além disso, no entendimento da pasta, o preenchimento das vagas pelo modelo anterior beneficiava os candidatos com melhores condições de acesso à internet.