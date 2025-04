MEC abre inscrições para financiar cursinhos pré-enem gratuitos

A partir desta terça-feira (22), o Ministério da Educação (MEC), em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), abre as inscrições para a Rede Nacional de Cursinhos Populares (CPOP). A iniciativa visa selecionar 130 propostas de cursinhos populares gratuitos que preparam estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e outros vestibulares de acesso ao ensino superior.

O edital da CPOP já está disponível para consulta no site da Fiocruz. As inscrições poderão ser realizadas através do portal Prosas até o dia 6 de maio. Terão prioridade os cursinhos que não recebem apoio financeiro direto ou indireto. A lista de todos os inscritos será divulgada em 7 de maio no portal do MEC.

O principal objetivo da Rede é oferecer suporte técnico e financeiro para a preparação de estudantes da rede pública em situação de vulnerabilidade social, com foco em negros, indígenas e pessoas com deficiência, que almejam ingressar no ensino superior.

As propostas dos cursinhos deverão seguir as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio e o conteúdo programático do Enem, com uma carga horária mínima de 20 horas semanais. Além disso, deverão incluir atividades complementares voltadas à promoção da saúde, formação antirracista e anticapacitista, e promoção da cidadania.

Para o ciclo 2024-2025, a Rede Nacional de Cursinhos Populares contará com um investimento inicial de R$ 24,8 milhões, com o objetivo de apoiar 130 cursinhos já no primeiro ano, beneficiando até 5.200 estudantes em todo o Brasil. A previsão é que, até 2027, o investimento total alcance R$ 99 milhões, com cerca de 324 cursinhos populares apoiados.