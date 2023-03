MC Guimê se pronuncia após eliminação

Além disso, o artista aproveitou para falar sobre os boatos de que ele teria esbravejado com a produção e a direção do BBB 23, logo após ter sido desclassificado. "Essas notas é mentira das piores. Todos sabem do carinho que tenho por eles e puderam conhecer o Guilherme Dantas, o coração do Guimê, do jeito que sou de verdade, porque ali não tem como ser personagem, é jogo da vida real, quero deixar claro que não esbravejei e nem xinguei, ninguém da direção, produção e elenco", garantiu.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - MC Guimê, que foi expulso do BBB 23, fez um primeiro pronunciamento nas redes sociais, na tarde desta sexta-feira (17). Em publicações nos stories, o músico avisou que irá falar, de forma completa, nas próximas horas e que está "triste com o que rolou desde quarta-feira". Ele deixou o reality após o caso de importunação sexual contra Dania Mendez.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.