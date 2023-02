MC Guimê 'perde postura' ao ver Tina e Cezar

ALINE: "Falei agora ali pra ele também. Falei que quero que ele fique e que, no próximo Jogo da Discórdia, ele não pode mais as mesmas desculpas que você tá dando há um mês"

MC GUIMÊ: "Não é possível que só eu veja isso. O cara (Cezar) é bem mais conectado 10 milhões de vezes mais com ela do que com o outro mano que tá no Paredão. Tá bonito de ver"

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - MC Guimê e Amanda conversaram sobre o Paredão desta terça-feira (7) do BBB 23 (Globo) e ficaram emocionados com a cena de Tina e Cezar na piscina na chuva.

