MC Guimê dispara sobre rivalidade do BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Durante a festa do Líder de Bruna no BBB 23, MC Guimê e Sarah Aline papearam sobre o jogo. O famoso salientou que ficaria incomodado com a psicóloga se ela comprasse uma briga que não era sua. Com isso, tratou sobre sua rivalidade com Key e Cowboy e seu desentendimento com Cara de Sapato.

MC Guimê: "Única atitude que ferrou minha relação com ele [Cara de Sapato]. Ele comprou uma briga que não era dele."

MC Guimê: "Quando ele fecha com Cowboy e Key, assuma suas consequências. Cowboy e Key me desmereceram, me trataram mal, e sei o que senti. Eles jogam e eu jogo. Quer bater de frente? Bato de frente também, não vou arregar."

Em seguida, o cantor cita Ricardo Alface. O famoso pontuou que o aliado age como ele no BBB 23.

MC Guimê: "E porque amo Facinho, esse moleque é igual [a mim]. Ele não arrega. Quando entrei nesse game, aconteceu essa parada do Cowboy. Ninguém do meu quarto queria votar nesse malandro, eu queria e votei. Igual agora, estou aqui para jogar."

Antes de Guimê desabafar, Sarah destacou que o Fundo do Mar tinha montado uma estratégia para votar no cantor.