Escravizados em vinícola no RS eram chicoteados e impedidos de usar banheiro

Os trabalhadores escravizados, resgatados de vinícolas do Rio Grande do Sul, eram submetidos à uma rotina de tortura, humilhações e insalubridade. Segundo o secretário de Justiça e Direitos Humanos da Bahia, Felipe Freitas, os trabalhadores eram chicoteados e impedidos de usar banheiros. As informações são do Uol.

Os trabalhadores foram resgatados e enviados de volta ao seu estado de origem, sendo a maioria da Bahia. "Além das condições insalubres, morando em local úmido, sem alimentação adequada e expostos a uma jornada extenuante de trabalho, eles também eram alvo de violência física e psicológica. Eram acordados aos chicotes para trabalhar. Se parassem um pouco para descansar, porque não havia o repouso permitido entre a jornada, eram agredidos. Havia uma limitação para o banho e utilização do banheiro, que era precário, e eles eram retirados à força”, disse Felipe Freitas, secretário de Justiça e Direitos Humanos da Bahia.

Freitas se chocou com os relatos dos trabalhadores e lamentou que casos como o ocorrido nas vinícolas do Rio Grande do Sul ainda sejam comuns em todo o Brasil. “Havia utilização de spray de pimenta e restrição de comunicação. Enfim, eram práticas de tortura executadas contra esses trabalhadores. Estamos diante de um quadro clássico e recorrente de trabalho escravo consorciado com outras práticas violentas e violação de direitos. Também destaco o grau de terror psicológico que esses aliciadores produziram sobre esses trabalhadores”, disse Felipe Freitas, secretário de Justiça e Direitos Humanos da Bahia.

Freitas condenou as declarações do vereador de Caxias do Sul (RS) Sandro Fantinel, que ofendeu os trabalhadores resgatados. O secretário afirmou que o governo da Bahia acionará a Justiça contra o parlamentar, que foi expulso do Patriota.