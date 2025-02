Matriarca tinha relacionamento amoroso com vizinha que matou envenenada

Maria dos Aflitos Silva, mãe e avó das cinco pessoas que morreram após comerem arroz envenenado no dia 1º de janeiro, no Piauí, confessou à polícia ter assassinado sua vizinha, Maria Jocilene da Silva. A confissão ocorreu durante o depoimento da matriarca, que revelou um relacionamento amoroso com a vítima e a intenção de livrar seu marido das acusações de ter envenenado a família.

De acordo com o delegado Abimael Silva, da Polícia Civil de Parnaíba, o relacionamento entre Maria dos Aflitos e Maria Jocilene era anterior ao seu casamento com Francisco de Assis. Apesar de manterem um relacionamento discreto, era de conhecimento de todos que as duas mulheres tinham um caso amoroso.

A relação entre Maria dos Aflitos e Francisco de Assis era de parceria, porém o marido demonstrava desprezo pelos filhos da mulher, chegando a restringir alimentos e expressar o desejo de ficar sozinho com ela.

A morte de Maria Jocilene ocorreu no dia 24 de janeiro, após dois dias de internação em estado grave. Maria dos Aflitos confessou ter envenenado a vizinha com o objetivo de livrar Francisco de Assis da prisão.