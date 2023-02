Marvvila relembra conversa com Ricardo e critica brother no jogo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marvvila e Ricardo se desentenderam sobre o jogo na Festa do Líder do BBB 23 (Globo) desta quarta-feira (1). Nesta quinta-feira (2) a sister relembrou a conversa com os brothers.

No Quarto Fundo do Mar, a cantora contou com detalhes a discussão para Domitila, Sarah Aline e Fred Nicácio.

"Já cheguei aqui sabendo que seria tudo muito novo, porém pensei várias coisas como agir, como me apresentar e sabe o que aconteceu? Cheguei presa em uma pessoa que era totalmente diferente de mim, o que me desestabilizou, não foi bom nem para mim e nem para outra pessoa, foi muito difícil, eu demorei para me acostumar, foi realmente muito complicado para mim. Mas não pense que não falo de jogo, que eu não tenho as minhas ideias não, não falo isso com você, eu tenho as pessoas que eu confio e que eu falo, é um direito seu achar que eu sou planta, que eu não jogo, isso e aquilo e é um direito meu também achar que você é totalmente desproporcional, que você pega uma situação assim e faz virar uma bola de neve. Se isso para você é jogar, parabéns para você, mas eu não acho, então vamos continuar assim, você me acha planta, pode continuar achando e eu vou continuar achando que você não sabe nunca usar uma situação, se isso pra você é ser um grande jogador, pegar situações toscas e virar uma situação ridícula, grande, parabéns, continue achando que você é um grande jogador", desabafou a sister.

ENTENDA O QUE ROLOU

Durante a Festa do Líder do BBB 23, Marvvila desabafou para Bruna Griphao que estava decepcionada com Ricardo após o Jogo da Discórdia.

"Ai veio ele com uma parada muito mais tosca, já percebi que ele é assim, ele pega coisas que não tem nada a ver e transforma num palco gigantesco", afirmou Marvvila.

Mais tarde, ela confrontou o brother e afirmou que seu jogo é burro por achar que ela não está jogando.