Larissa diz que votaria em aliada 'sem pensar duas vezes'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Larissa e Bruna Griphao conversaram sobre o rumo do jogo do BBB 23 (Globo), que hoje está dividido em dois grupos: Fundo do Mar x Deserto.

As duas falaram sobre essa dinâmica de jogo. "É muito difícil essa dinâmica de grupo, né? Conversei isso ontem com a Marvvila", disse Bruna.

BRUNA: "Gosto muito das pessoas de lá. É muito difícil".

LARISSA: "Mas não vai durar muito tempo. Escreve o que eu tô te falando. As dinâmicas que eles estão fazendo aqui no programa é justamente pra dividir"

BRUNA: "Eu fico pensando: Óbvio que eu gosto de todas as pessoas do nosso grupo, mas..."

LARISSA: "Mas tem pessoas de lá que tu gosta mais do que do nosso? Eu tenho. Eu me dou mais com Sarinha e Marvvila do que com a Paula. Muito mais. Se eu jogasse individual, eu votaria sem pensar duas vezes na Paula primeiro, do que nelas"