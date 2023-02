Marvvila alfineta Bruna sobre situação com Cristian

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marvvila e Bruna Griphao trocaram ideias sobre a provável ida de Cristian ao Paredão essa semana no BBB 23 (Globo). Após a vitória de Cezar na Prova do Líder, as duas pensaram no voto do brother, e nos votos da casa.

As duas chegaram à conclusão de que Cristian irá ao Paredão, mas discordaram sobre o que isso significa.

MARVVILA: "A gente tem que ir em frente com o que a gente acredita e colocar ele no Paredão. Não é questão de ameaçar, ele foi completamente errado no jogo, foi vacilão, foi traíra. Então merece sair"

BRUNA: "Eu quero que ele vá pra eu ter a resposta do público"

MARVVILA: "Com resposta do público ou não, vou continuar achando a mesma coisa"

BRUNA: "Eu tenho minhas dúvidas. Não consigo acreditar"

MARVVILA: "Não tenho, não. Não tô falando que eu tenho certeza que ele sai, mas tenho minhas convicções. Você, Bruna... Você pode ser bondosa, mas cuidado ao cair no conto e ser trouxa. Você pode ver coisas boas nas pessoas, mas não anula as coisas erradas que ela fez. Eu penso assim"

BRUNA: "Ninguém é 100% ruim nem 100% bom. Não tô falando que anula o ruim que ele fez. A minha amizade não vai voltar até que ele prova. As coisas que eu escuto, as coisas que ele me fala, eu quero ter certeza se é verdade ou se é mentira. Pra isso ele vai ter que provar, por isso a resposta do público. Porque também não acho que ele errou sozinho, muita gente foi conivente, muita gente sabia. Muito fácil pegar toda a culpa e jogar em cima de um só"

MARVVILA: "Mas partiu dele, não fiz parte disso, não"