Mario Frias deixa UTI, mas segue internado após sofrer infarto

A esposa de Mario, Juliana Frias, foi quem informou que o ex-secretário tinha deixado a UTI. “Ele saiu da Uti. Estamos no quarto, ainda com todo cuidado, equipe médica monitorando os sinais e exames atentamente. Por aqui ficaremos mais uns dias, dando um passo de cada vez. Obrigado meu Deus pela vida do meu marido, meu amor, meu amigo”, escreveu ela nas redes sociais.

