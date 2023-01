Marília detona Gabriel e se defende

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marília recebeu críticas de Gabriel desde o início do BBB 23 (Globo) por gastar muito tempo em sua maquiagem. Enquanto falava de outros brothers no Quarto Fundo do Mar, ela explicou sua distância de Gabriel.

"Ele insiste em dizer que eu tratei... Como foi que ele disse? Que eu ignorei ele, ignorei. Eu não ignorei ele, não, posso não ter entrado num assunto profundo com ele, mas maltratar e ignorar ele, não. Venha com outro argumento!", defendeu a maquiadora.

"E me maquiar, meu amor? Eu maquio até a boca do meu caneco, quem dirá minha cara", continuou. "Mas eu achei ótimo porque quem me acompanha, minhas cabritas, devem estar rachando o bico de dar risada, entendeu. E é isso!"