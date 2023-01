Gabriel Santana aconselha Gabriel Fop após tretas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os 'Gabrieis' do BBB 23 (Globo) conversaram e desabafaram sobre o jogo e o que estão sentindo no reality. O brother mais votado da Casa de Vidro desabafou com o ator sobre seus sentimentos após a bronca de Tadeu Schmidt e após o Jogo da Discórdia.

Gabriel Santana aconselhou o modelo: "Sei que é difícil ão pensar no que tá rolando lá fora, mas, enquanto tu pensar isso, tu não vai conseguis ficar 100% no game. Porque isso é um peso que vai estar te puxando pra trás. Imagina que pensar qualquer ação nossa ruim, pensar em como o público pode estar reagindo, como pode estar afetando nossa família, nossa carreira, nosso tudo lá fora, é uma âncora que vai estar puxando a gente pra baixo e a gente tentando nadar pra cima", disse o ator. Ele seguiu: "Na quinta e sexta eu pensei muito sobre isso, até hoje vêm pensamentos sobre isso. Mas, sempre que vem, eu tento tirar. É tentar se fortalecer nos seus", disse Mosca.

O affair de Bruna Griphao se abriu também. "O Fred Nicácio falou que, por conta do ambiente externo, a gente ultrapassou limites que agente não chegaria lá fora. De ofensas, de ódio, de vontade de ganhar. Lá fora não tem essa. Sou um cara que lida bem com pessoas", disse Gabriel, continuando: "Uma coisa que mexeu muito comigo foi a Casa de Vidro. Eu já entrei aqui com uma outra cabeça. A galera entrou aqui pra se conhecer, pra dar um tempinho até começar o jogo. Eu já entrei aqui sabendo que tinha jogo. Já tinha passado por um paredão, voltei pro Além, fui do calor do público pro quarto. Foi uma parada difícil pra mim, e talvez tenha sido isso que tenha me atrapalhado tanto", disse o brother.