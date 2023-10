Marido confessa assassinato de cantora gospel encontrada carbonizada

O homem foi preso no mesmo dia em que Sara foi encontrada. Ele teria confessado seu envolvimento na morte após fazer o reconhecimento do corpo. De acordo com a Polícia Civil, ele está detido na 25ª Delegacia Territorial Dias D'Ávila que investiga o caso.

