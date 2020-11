Manifestantes ateiam fogo no Carrefour durante protesto; veja vídeos

Um princípio de incêndio aconteceu na noite desta sexta-feira, 20, Dia da Consciência Negra, no Carrefour unidade Shopping Jardim Pamplona, em São Paulo.

Um grupo de manifestantes que se separou do protesto pacífico contra o racismo, invadiu e ateou fogo no supermercado, após depredar a fachada do shopping e quebrar a porta de entrada. ​

"FOGO NOS RACISTAS!"



Após o assassinato de João Freitas no Carrefour de Porto Alegre, manifestantes ateiam fogo no Carrefour da Pamplona, em São Paulo.



João Freitas foi espancado e assassinado por dois seguranças na noite de ontem (19), véspera do Dia da Consciência Negra. pic.twitter.com/G6nZHDsqmO — Jornalistas Livres (@J_LIVRES) November 20, 2020



O incêndio logo foi controlado e os manifestantes dispersados. Confira aqui detalhes de como teve início o ataque ao Carrefour em São Paulo. A revolta acontece um dia após o brutal assassinato de um homem negro por seguranças do Carrefour.

Protestos contra o racismo, impulsionados pela morte de João Alberto, seguem acontecendo por diversas capitais do Brasil.

Manifestantes ocupam Carrefour na Asa Sul em Brasília para repudiar o racismo e lembrar que #VidasNegrasImportam #justicaporbeto pic.twitter.com/WDB01gJ9Ng — Erika Kokay (@erikakokay) November 20, 2020 Plínio Brasil Milano completamente tomada de manifestantes em frente ao supermercado Carrefour, na zona norte. O movimento aumentou muito após às 18h @gzhdigital pic.twitter.com/W1Apd48ELm — Eduardo Paganella (@EduPaganella) November 20, 2020

AGORA NO CARREFOUR DO RJ pic.twitter.com/PaHAnD5VKn — Rene Silva (@eurenesilva) November 20, 2020