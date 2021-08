Mandato da deputada Flordelis é cassado pela Câmara dos Deputados

O parecer da Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, que pede a cassação de Flordelis (PSD-RJ), foi aprovado pelo plenário da Casa nesta quarta-feira (11). Com isso, a deputada foi cassada por 437 votos contra 7.

Flordelis é acusada do homicídio do marido ao lado de outras sete pessoas, entre elas seis filhos. O MP-RJ aponta como evidências de que a deputada participou do crime a descoberta de uma trama para tentar atrapalhar as investigações, mensagens trocadas por ela com um de seus filhos, além do depoimento de testemunhas relatando que a deputada desejava a morte do marido.

A defesa da deputada tentou entrar com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal (STF) nessa terça-feira (10) para impedir a realização da sessão alegando irregularidades no processo que se encerrou em junho na comissão, mas não obteve sucesso.