Mais de 80 pessoas assinaram termo de recusa ao escolherem marca de vacina

Cerca de 86 pessoas assinaram termo de responsabilidade ao tentarem escolher marca de vacina contra Covid-19 em cidades brasileiras. Em alguns municípios de São Paulo, as pessoas também são colocadas no “final da fila” do calendário de vacinação, ou seja, somente poderá ser vacinado após toda a população adulta. Nessas cidades, a vacinação acontece por meio de agendamento prévio.

Confira o levantamento, de acordo com o G1, das cidades que registraram casos de recusa devido à marca;

- São Bernardo do Campo: 32 pessoas assinaram o termo de “recusa e responsabilidade” por rejeitarem a vacina contra a Covid-19;

- São Caetano do Sul: 12 pessoas assinaram o termo de “recusa e responsabilidade” por rejeitarem a vacina contra a Covid-19;

- Embu das Artes: começou a valer nesta segunda-feira (5) apenas a regra do fim da fila, mas termo já era assinado desde semana passada. 32 pessoas assinaram o termo de “recusa e responsabilidade” por rejeitarem a vacina contra a Covid-19;

- Jales: 10 pessoas assinaram o termo de “recusa e responsabilidade” por rejeitarem a vacina contra a Covid-19.