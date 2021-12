Mais de 60 cidades estão em situação de emergência após chuvas em Minas Gerais

Cerca de 63 cidades estão em situação de emergência após as chuvas intensas que ocorrem em Minas Gerais. De acordo com o governo local, cerca de dez mil pessoas estão desalojadas e duas mil desabrigadas. Uma força-tarefa coordenada pela Defesa Civil está ajudando as prefeituras a levar ajuda humanitária para a população atingida. A previsão é que o período chuvoso em Minas termine em março de 2022.

