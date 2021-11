Mais de 3 milhões de candidatos realizam hoje 1° dia de provas do Enem

Começa neste domingo (21), o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. Em meio a polêmicas, as provas estão mantidas e contam com conteúdo de linguagens, ciência humanas e redação neste primeiro dia.

Marcada para iniciar às 13h (horário de Brasília), em todo o país, a prova terá seis horas de duração.

Assim como no ano passado, o Enem será aplicado na versão impressa e digital. Segundo o INEP, 3.109.762 candidatos se inscreveram na edição deste ano.

A segunda etapa do Exame acontece no próximo domingo (28), e o gabarito oficial deve ser divulgado no dia 1° de dezembro.