Mais de 15 mil médicos fazem prova do 'Revalida' neste domingo

Os médicos formados fora do Brasil participaram, neste domingo (06), da primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2020. Ao todo, 15.498 médicos fizeram a prova que foi aplicada em 13 capitais: Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio Branco (AC), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

De acordo com o R7, o gabarito da primeira fase do Revalida 2020será divulgado na próxima terça-feira (08). Já a segunda etapa da avaliação, terá a participação de apenas os aprovados na primeira etapa. Uma novidade desta edição é que se o médico formado no exterior for reprovado na segunda etapa, poderá se reinscrever diretamente nessa fase, nas duas edições consecutivas. Em edições anteriores, era necessário fazer todo o processo desde o início.