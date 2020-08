Mais de 100 presos morreram de Covid-19 no Brasil, aponta Depen

Números do Depen (Departamento Penitenciário Nacional) indicam que 101 presos já morreram por causa da covid-19 nas prisões brasileiras. Foram detectados 18.521 casos da doença entre os 773 mil presidiários do País, sendo que 17.109 detentos estão recuperados, segundo o departamento. As prisões paulistas lideram o número de mortos por coronavírus, com 24 óbitos. Em seguida, estão Rio de Janeiro (16); Minas Gerais (10); Pernambuco e Roraima (oito cada); Rio Grande do Sul (seis); Espírito Santo (cinco); Distrito Federal (quatro); e outros estados.

As visitas foram suspensas em março deste ano nas penitenciárias brasileiras por determinação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, como medida para combater a proliferação do novo coronavírus entre a população carcerária e funcionários do sistema prisional.