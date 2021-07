Mais da metade dos brasileiros é contra realização das Olimpíadas 2021

Com início previsto para o próximo dia 23, as Olimpíadas do Japão vão acontecer em meio à polêmica por conta da pandemia de covid. E segundo uma pesquisa realizada em 28 países, 7 a cada 10 brasileiros são contra a realização dos jogos.

De acordo com levantamento, apenas 32% do total de entrevistados no Brasil concordam que as Olimpíadas devem ocorrer em 2021

As nações que mais apoiam que os Jogos Olímpicos aconteçam no fim do mês, como o programado, são a Turquia (71%), a Arábia Saudita (66%) e a Rússia (61%). Por outro lado, a Coreia do Sul (14%), o Japão (22%) – anfitrião das Olímpiadas – e a Argentina (31%) apresentam os menores percentuais de suporte à realização do evento esportivo.

Os países com maior interesse são Índia, África do Sul, China, Polônia e Turquia que possuem, respectivamente, 70%, 59%, 57%, 56% e 56% de respostas “muito interessados” e “um pouco interessados”. Belgas (28%), sul-coreanos (30%), japoneses e franceses (ambos com 32%) e alemães (33%) são os menos interessados.

A pesquisa on-line foi realizada com 19.510 pessoas, sendo mil brasileiros, de 28 países, com idade entre 16 e 74 anos. Os dados foram colhidos entre 21 de maio e 04 de junho de 2021, e a margem de erro para o Brasil é de 3,5 pontos percentuais.