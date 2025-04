Mais 80 brasileiros deportados dos EUA chegam ao Brasil

Mais 80 brasileiros deportados dos Estados Unidos chegaram ao Brasil, nesta sexta-feira (25), e foram acolhidos por equipes do Governo Federal. O grupo chegou em Fortaleza, e em seguida foram encaminhados para o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte (MG), em Confins, por meio de um voo da Força Aérea Brasileira (FAB).

Entre os passageiros estão 71 homens, 8 mulheres, uma criança e uma pessoa que não teve o gênero informado.

“A maioria são homens desacompanhados. Temos também três grupos familiares, pessoas que chegam ao Brasil com uma perspectiva de retomar as vidas, de encontrar amigos e familiares e reconstruir a condição social e econômica dentro do país”, afirmou Ricardo Collar, diretor de Promoção dos Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania.

De acordo com ele, políticas públicas robustas estão sendo implementadas para receber as pessoas no país. “Temos mais voos previstos. São muitos brasileiros que estão nos Estados Unidos, e o governo americano tem estabelecido uma rotina de duas semanas de intervalo entre uma viagem e outra”, explicou.