Mãe que estava salva de naufrágio volta para procurar filha em rio e morre afogada

As causas do acidentes estão sendo apuradas.

Segundo o G1, Julianne chegou a ser resgatada pelo marido e já estava na margem do rio, quando decidiu voltar e procurar pela filha. Os corpos das duas foram encontrados nesta segunda-feira (18), bem próximos um do outro.

Após uma canoa naufragar na tarde de domingo (17), no Rio Parnaíba, 4 pessoas morreram e uma segue desaparecida. Entre as vítimas estão Julianne Bezerra Magalhães, de 36 anos, e a filha Maria Júlia, de 5 anos.

