Mãe é suspeita de espancar filho de 3 anos até a morte

Após diversos barulhos de vidro quebrado, a mulher encontrou Gael de Freitas Nunes, jogado no chão com uma toalha por cima. A mãe foi questionada sobre o que aconteceu, mas ficou calada.

Segundo apuração do G1, consta no Boletim de Ocorrência (BO), que o menino foi encontrado desacordado na cozinha pela tia-avó; que deu mamadeira para a criança por volta das 7 horas e ambos ficaram na sala assistindo à televisão. Após alguns minutos, o garoto foi até a cozinha com a mãe, e logo começou a chorar.

