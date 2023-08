Mãe é presa suspeita de matar, esquartejar e esconder corpo filha de 8 anos dentro de geladeira

Uma mulher de 31 anos, identificada como Ruth Floriano, foi presa suspeita de matar e esquartejar a própria filha, de 8 anos, na zona leste de São Paulo. O corpo foi encontrado neste sábado (26), pela sogra da vítima, dentro de uma geladeira da acusada.

Segundo a polícia, o crime foi descoberto após os vizinhos que ajudaram na mudança de Ruth estranharem o peso excessivo da geladeira.

Eles acionaram a polícia e pediram que o caso fosse checado, mas Ruth havia saído para conversar com o ex-companheiro.

Como a atual sogra tinha a chave da casa da mulher, abriu a residência para os policiais e ao abrir a geladeira, se deparou com a vítima esquartejada. Ela contou que levou um susto, pois já desconfiava que a mulher escondia algo, mas acreditava ser drogas e armas e não o corpo da filha.

Ruth foi presa minutos depois, em outro bairro e assim que viu os policiais, já foi falando que era inocente e que a vítima havia sido assassinada por outro homem que ela conheceu em um aplicativo.

Na primeira versão, Ruth disse que o crime ocorreu na madrugada do dia 9 de agosto, ainda na casa antiga. Ela relatou que usou bastante droga com o homem na residência e que acabou pegando no sono. Ao acordar, achou a vítima morta e, desesperada, decidiu esconder o corpo.

Mais tarde, já na delegacia, a versão mudou. Ruth assumiu o crime e disse que atacou a menina com uma facada, quando a vítima estava escovando os dentes no banheiro.

A suspeita conta que estava revoltada com a separação do pai da menina e por isso, tirou a vida dela. Após o assassinato, ela decidiu esquartejar a criança e ocultá-la na geladeira, mesmo morando com outros dois filhos pequenos na casa. Para as pessoas próximas, ela dizia que a menina estava morando com o pai.

O atual namorado e a sogra ficaram chocados com o relato e lembraram que de fato, estranharam o peso da geladeira, pois foram necessárias quatro pessoas para carregá-la. Além disso, o eletrodoméstico estava embalado com lençol e bastante fita.

Após a prisão de Ruth, os outros dois filhos dela foram entregues ao Conselho Tutelar. A mãe vai responder por homicídio por motivo fútil contra menor de 14 anos, sem possibilidade de defesa da vítima e ocultação de cadáver.