Mãe e filha pedem ajuda na beira da estrada após acidente e morrem atropeladas

A mãe Maria Gerlane Barbosa de Mesquita, 35, e a filha Vitória Luma, de 2 anos, morreram atropeladas enquanto pediam socorro, neste sábado (27), em uma rodovia na cidade de Varjota, no interior do Ceará, após sofrerem um acidente de carro.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Maria e a filha estavam em um carro conduzido por uma terceira pessoa e em um trecho da via, o motorista perdeu o controle do veículo.

As duas não sofreram ferimentos no primeiro acidente e saíram do carro para pedir ajuda no acostamento da rodovia. Neste momento, mãe, filha e o motorista foram atropelados por um veículo.

Maria e Vitória morrem no local do acidente. Já o condutor do carro foi socorrido para uma unidade hospitalar. O suspeito de atropelar as vítimas fugiu sem prestar socorro.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Municipal de Varjota.