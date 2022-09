Mãe e filha desaparecem por quase três dias após buscarem sinal de telefone

A Polícia Civil decidiu abrir procedimento para apurar as causas do desaparecimento.

Ainda de acordo com os bombeiros, as buscas foram iniciadas por volta de 5h30 desta segunda. Após serem encontradas, mãe e filha foram levadas para hospital.

Valter relatou aos policiais que ao notar demora do retorno das duas, saiu em busca delas, mas não as encontrou. Segundo os Bombeiros, o carro da família havia atolado na poeira.

Após saírem em busca de sinal de telefone, Ludmila Jesus da Silva, 21, e sua filha Kyara, 3, desapareceram por quase três dias em uma área de mata em Morada Nova de Minas, em Minas Gerais. Elas sumiram na tarde de sexta-feira (9) e foram reencontradas nesta segunda-feira (12) com a saúde debilitada, conforme informações do delegado que o investiga o caso, Rodrigo Noronha, repassadas à TV Integração.

