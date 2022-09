Animais de ex-BBB morrem carbonizados em baú de carga de caminhão

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

A motorista do caminhão contou que o fogo começou na cabine, debaixo dos pés dela, e se alastrou rapidamente. O marido e ela, que estavam o veículo, tentaram apagar as chamas, mas não conseguiram abrir o baú onde estavam os cavalos, e os animais acabaram sendo carbonizados.

Dois cavalos do ex-BBB Diego Wantowsky, de 33 anos, morreram carbonizados dentro do caminhão que os transportava na noite de domingo (11), em Joinville, Santa Catarina.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.