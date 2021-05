Macapá terá ponto de vacinação contra covid-19 em regime 24h

Drive-thru: praça da Rodovia do Curiaú (Zona Norte) | das 7h de sábado até 7h de domingo Drive-thru: policlínica Papaléo Paes (Zona Norte) | das 7h de sábado até 7h de domingo Drive-thru: praça Floriano Peixoto (Zona Central) | das 7h de sábado até 7h de domingo Drive-thru: praça do Estádio Zerão (Zona Sul) | das 7h de sábado até 7h de domingo Ponto fixo: quadra igreja Jesus de Nazaré (Centro) | das 7h às 19h de sábado Ponto fixo: escola Maria Nazaré Pereira Vasconcelos (Zona Sul) | das 7h às 19h de sábado Ponto fixo: escola Nilton Balieiro Machado (Zona Oeste) | das 7h às 19h de sábado Ponto fixo: escola Maria Neusa do Carmo (Zona Norte) | das 7h às 19h de sábado

O serviço comes a partir das 7h deste sábado (15) e para ter a dose aplicada, o cidadão deverá fazer agendamento da imunização de forma online por meio de uma plataforma que será liberada por volta das 13h desta sexta, no site oficial da Prefeitura de Macapá.

Entre os grupos que devem receber a vacinação nesta etapa, estão idosos, pessoas com comorbidades e profissionais da saúde que estão com a 2ª dose da CoronaVac atrasada.

