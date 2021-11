O lutador Frankie Edgar, ex-campeão peso-leve do UFC, ficou irreconhecível ao receber um golpe no rosto durante uma luta contra o equatoriano Marlon Vera no último fim de semana, em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

Lutador fica irreconhecível ao levar golpe no rosto durante luta pic.twitter.com/qOUKBqTt6N — Portal do Holanda (@portaldoholanda) November 8, 2021

Frankie ficou com o rosto irreconhecível ao levar o chute no rosto, e o golpe resultou na segunda vitória consecutiva do equatoriano. A luta acabou sendo marcada pelos registros do momento exato em que o veterano ficou com a expressão facial totalmente alterada.