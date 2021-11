Bolsonaro deve se filiar ao PL para disputar eleição em 2022

De acordo com o G1, Bolsonaro chegou a conversar com o ministro-chefe da casa civil, Ciro Nogueira, presidente licenciado do PP, antes de decidir se filiar ao PL.

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido), confirmou em conversa nesta segunda-feira (8), com o presidente do PL, o ex-deputado Valdemar Costa Neto, a decisão de se filiar ao partido para disputar a reeleição em 2022.

