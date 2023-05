Lula vai participar de reunião do G7 no Japão

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai participar do encontro da Cúpula do G7, que reúne os 7 países com algumas das maiores economias do mundo. O evento será na cidade de Hiroshima, no Japão, nos próximos dias 20 e 21. O objetivo do G7 é tomar decisões relacionadas a conflitos militares, economia, meio ambiente, política internacional, problemas sociais mundiais, entre outras áreas.

Além do Brasil, foram convidados outros países para a reunião como Austrália, Coreia do Sul, Índia, Indonésia e Vietnã. Também participam da reunião representantes das Nações Unidas, do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, da Organização Mundial de Saúde e da União Europeia.

O Brasil compartilha valores que congregam os países do G7, como o fortalecimento da democracia e a proteção do meio ambiente e dos direitos humanos, e mantém com seus membros uma permanente articulação sobre temas da agenda internacional.

Esta será a sétima participação do Presidente Lula em cúpulas do grupo. A intenção do Brasil é fortalecer suas relações exteriores, retomar o engajamento internacional do país, além de marcar presença e posicionamento em pautas sensíveis do cenário internacional. Alguns dos temas que deverão ser discutidos na Cúpula do G7, são segurança, saúde, desenvolvimento e meio ambiente.

