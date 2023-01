Lula e Biden conversam por telefone um dia após bolsonaristas invadirem sedes dos Três Poderes

O presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversaram por telefone, nesta segunda-feira (9), um dia após bolsonaristas invadirem as sedes dos Três Poderes, em Brasília, e vandalizarem o Palácio do Planalto e os prédios do Congresso e do Supremo Tribunal (STF).

Na conversa, Biden convidou o presidente do Brasil para visitar Washington no início de fevereiro para "consultas aprofundadas sobre uma ampla agenda comum, e o presidente Lula aceitou o convite", diz o comunicado.

Veja a nota:

"O presidente Biden transmitiu o apoio incondicional dos Estados Unidos à democracia do Brasil e à vontade do povo brasileiro, expressa nas últimas eleições do Brasil, vencidas pelo presidente Lula.

O presidente Biden condenou a violência e o ataque às instituições democráticas e à transferência pacífica do poder. Os dois líderes comprometeram-se a trabalhar juntos em temas enfrentados pelo Brasil e pelos Estados Unidos, entre os quais mudança do clima, desenvolvimento econômico, paz e segurança".