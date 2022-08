Lototofácil da Independência abre apostas hoje; prêmio é de R$ 180 milhões

Quem acertar sozinho os 15 pontos poderá comprar 19 lamborghini’s Aventador, no valor de R$ 8,2 milhões cada, seis mansões de luxo iguais à do jogador Neymar em Mangaratiba (RJ) ou nove iates Azimut 74.

A Caixa Econômica Federal inicia neste sábado (27) as apostas para o concurso especial (2.610) da Lotofácil da Independência. O sorteio será feito no dia 10 de setembro, às 20h, em São Paulo, e tem prêmio estimado de R$ 180 milhões. É a maior premiação paga na história da Lotofácil.

