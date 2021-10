Lotomania sorteia prêmio de R$ 8 milhões nesta sexta

A Lotomania terá mais um sorteio semanal a partir desta sexta-feira (1º). Os dias da semana dos concursos também mudam: passam de terças e sextas para as segundas, quartas e sextas-feiras, sempre a partir das 20h.

O concurso 2.218 ocorre hoje, iniciando o novo calendário com três sorteios semanais; o prêmio está acumulado em R$ 8 milhões.

De acordo com a Caixa, com a mudança, as pessoas terão mais uma chance para apostar na Lotomania, modalidade de aposta que completa 22 anos do primeiro sorteio neste sábado (2).

As apostas podem ser feitas até as 19h, nas casas lotéricas credenciadas de todo o país ou pela internet, no portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixa. O valor da aposta única custa R$ 2,50.